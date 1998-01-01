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سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بمناورات لسلاح الجو البريطاني

الخميس 17 يناير 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاح الجو الإسرائيلي يشارك بمناورات لسلاح الجو البريطاني



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن سلاح الجو الإسرائيلي سيشارك ضمن تدريبات عسكرية جوية سينفذها سلاح الجو البريطاني ، بطائرات الـF35 القتالية في شهر سبتمبر القادم.

وأوضحت القناة السابعة  العبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي، سيشارك بتدريبات للطائرات الحربية القتالية، مع سلاح الجو البريطاني، والتي ستجري في بريطانيا، شهر سبتمبر القادم.

وبينت القناة العبرية، أن طياري سلاح الجو الإسرائيلي، سيتدربون بشكل مكشوف، مع طياري سلاح الجو البريطاني، في أطار التدريبات الجوية العسكرية البريطانية "كوبرا فروير".

واضافت: أن سلاح الجو البريطاني، كشف اليوم النقاب عن هذه التدريبات، وأن الجيش الإسرائيلي، رفض التعليق على هذه المعلومات.

ولفتت القناة العبرية ، الى أن هذا التدريب العسكري الجوي الذي ستشارك فيه اسرائيل مع بريطانيا في سبتمبر القادم ، هو الأول من نوعه، بين سلاحي الجو في البلدين.

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