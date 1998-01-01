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موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة

الخميس 17 يناير 2019 09:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري: الجيش الاسرائيلي يحذر جنوده من الظهور على حدود غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل اعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، عن تعليمات اوعزها الجيش الإسرائيلي لجنوده الذين يعملون على حدود قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت 24" العبري ، أن الجيش الإسرائيلي، أعطى تعليمات لجنوده بعدم الظهور، قدر الإمكان، خلال  التظاهرات على حدود قطاع غزة، غدا الجمعة.

ووفقا للموقع العبري، إن قيادة المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، وخلال جلسة توجيهات للجنود الذين سيشاركون في مواجهة التظاهرات غدا، حذرت من تنفيذ عمليات اطلاق نار من قطاع غزة، خلال التظاهرات.

وذكر حدشوت 24 العبري، أن الجيش الإسرائيلي زعم، أن لديه معلومات عن نية، بعض المتظاهرين القيام بعمليات اطلاق النار تجاه الجنود الإسرائيليين، خلال التظاهرات.

وبحسب الموقع ، تتوقع قيادة المنطقة الجنوبية، بالجيش الإسرائيلي، أن تقوم حماس بتظاهرات عنيفة غدا، على الحدود مع قطاع غزة..

 واوضح موقع حدشوت 24 العبري، إن الجيش الإسرائيلي، سيتعامل بجدية خلال التظاهرات غدا، وسيقوم بإطلاق النار على كل من يقترب من الجدار، أو يحاول إلقاء العبوات تجاه قوات الجيش الإسرائيلي.

ولفت الموقع العبري، الى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، قرر منع تحويل الدفعة المالية الثالثة، من الأموال القطرية الى غزة، وأن حماس هددت بتوجيه الغضب الداخلي تجاه إسرائيل.

#الجيش الإسرائيلي #جنود الاحتلال #حدود غزة #تظاهرات #مسيرات العودة

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