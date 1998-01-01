أزمة الوقود توقف مستشفى بيت حانون وتحذيرات من توقف 5 مستشفيات أخرى

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الخميس، عن توقف الخدمات الحيوية بمستشفى بيت حانون شمال قطاع غزة جراء نقص الوقود.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة ان المستش يعمل حاليا من خلال المولد الصغير لإبقاء الحد الادنى من خدماتها لساعات اضافية.

وأضاف أن " الأزمة تسارع بوتيرة غير مسبوقة، ما فرض على مشهد الخدمات الصحية واقعًا صعبًا وقاسيًا لطالما حذرنا منه في الأيام الماضية".

وحذر القدرة من أن خمس مستشفيات أخرى وهي مستشفى أبو يوسف النجار برفح ومستشفى العيون ومستشفى الطب النفسي ومستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال ومستشفى النصر للأطفال، ستكون عاجزة عن تقديم خدماتها للمرضى خلال الساعات القادمة.

وأشار إلى أن هذه الحالة المعقدة تحاصر كافة الإجراءات التقشفية التي لم يعد بإمكانها الحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الصحية أكثر من ذلك.

وقال القدرة في بيانه، إن "توقف الخدمات الحيوية في مستشفى بيت حانون يعني حرمان 340 ألف نسمة من حقهم في تلقي العلاج واجراء العمليات الجراحية للمرضى والخدمات المخبرية والتشخيصية وسيربك العمل في أقسام الطوارئ والمبيت وغيرها من الخدمات الصحية، ما يعني مزيداً من تفاقم الوضع الصحي والإنساني".

وطالب، "الجهات ذات العلاقة بالخروج من حالة الصمت الذي يغيب حتى اللحظة أية فرص لإنهاء الأزمة والتي ستعصف بمرافق صحية أخرى، للخروج من حالة الصمت واتخاذ خطوات فورية جادة لإنهاء الازمة التي أدخلت المرافق الصحية في مرحلة حرجة ومؤلمة".

وفي سياق متصل، بين د. القدرة ان مستشفى الهلال الاماراتي تلقى مساعدة وقود اسعافية من مؤسسة IHH التركية تبقي خدمات المستشفى لأسبوع قادم مقدماً شكر وزارته للمؤسسة.



