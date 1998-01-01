صور : داخلية غزة تسلم ستة صيادين مصريين قذفت الرياح قاربهم لغزة

غزة / سما /

سلمت وزارة الداخلية في قطاع عبر معبر رفح البري الصيادين الـ6 المصريين الذين انقذتهم البحرية الفسطينية الخميس، قبالة شواطئ بحر المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وأمنت أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني ستة صيادين مصريين غرق مركبهم، فجر اليوم الخميس، قبالة ساحل قطاع غزة.

كما تفقد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر برفقته مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء توفيق أبو نعيم مساء الخميس، الصيادين المصريين الذين أنقذتهم الشرطة البحرية وسط قطاع غزة عقب جنوح قاربهم.

وثمن بحر –وفق بيان للتشريعي جهود وزارة الداخلية في قطاع غزة، وجهاز الشرطة البحرية، الذي أنزل فرق الإنقاذ وسط أجواء عاصفة وأمواج عاتية تحمل معها الكثير من الخطورة.

وأكد أن شعبنا بكافة قطاعاته لم ولن يتوان عن تقديم المساعدة الإنسانية لأحد، مشددًا على عمق علاقة فلسطين التاريخية وخاصة قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن رجال وجيش مصر حاربوا في قطاع غزة دفاعا عن الكرامة العربية، والقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الشعبين هما شعب واحد يتقاسم العروبة والدين والوطنية.

من جهتهم، شكر الصيادين الناجين المواطنين الفلسطينيين ووزارة الداخلية لما قدمته لهم من عون وحسن استقبال، مؤكدين أنهم كانوا بين أهلهم وشعبهم.

يشار الى ان الصيادين المصريون الذين تم انقاذهم من بحر قطاع غزة هم:

1- طه عكاشة 27 عاما

2- محمد جمال حمامي25 عاما

3- علاء مجدي صابر 28 عاما

4- أحمد محمد شبار 25 عاما

5- مجدي محمد صابر 56 عاما

6- أحمد ححمال حمامي 23 عاما

7- المفقود هو / جمعة العشي 48 عاما