ميلادينوف يجتمع مع عائلة محتجز لدى حماس بغزة

القدس المحتلة / سما /

اجتمع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف مع عائلة الإسرائيلي إفرا منغيستو المُحتجز لدى حركة حماس في قطاع غزة.

واكد ميلادينوف خلال اجتماعه مع العائلة في مقر الأمم المتحدة في القدس الأربعاانه سيسعى للحصول على معلومات أكثر حول وضعه.

و قال ملادينوف إن "احتجاز شاب مختل عقليا، هو أمر إنساني بحت، وعليه فإنني سأواصل بذل الجهود لتقديم إطلاق سراحه".

وقدّم ذوو منغيستو الشكر لملادينوف، مُعربين عن أملهم بأن يحصل على معلومات حقيقية، حول صحة إفرا، بعد أربع سنوات ونصف السنة، من الأسر لدى حماس.