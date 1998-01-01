  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية للأمن القومي في الأجواء السعودية

الخميس 17 يناير 2019 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية للأمن القومي في الأجواء السعودية



القدس المحتلة / سما /

أكد بيان صادر باللغة العربية عن مكتب نتنياهو، اليوم الخميس، أن مئير بن شبات مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية للأمن القومي ، زار الهند برحلة جوية على متن شركة الطيران الهندية Air India التي حلقت فوق الأراضي السعودية. حيث عاد بن شبات إلى إسرائيل أول من أمس.

وأشار إلى أن بن شبات توجه إلى الهند على متن رحلة مباشرة لطيران الهند عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية وعمان، وهو ما وافق عليه نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي.

وأضاف: أن بن شبات عاد من الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، و اجتمع مع المستشار الهندي أجيت دوفال وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع الهندي، ومدير عام وزارة الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية في الهند.

#الامن القومي #مستشار نتنياهو #بن شبات

أخبار ذات صلة

تركي ال الشيخ

الكويت تبلغ السعودية أسفها لاساءات مستشار بالديوان الملكي ضدها

مجلس الامن القومي الاسرائيلي :بن سلمان يقود السعودية لعدم الاستقرار

بن سلمان

امر ملكي بإعفاء رئيس هيئة الترفيه من منصبه في السعودية

جانب من الاجتماع الدولي لرؤساء أركان الدفاع المنعقد في قاعدة أندروز الجوية بالعاصمة الأميركية واشنطن (واس)

السعودية تنفي لقاء رئيس هيئة الأركان بمسؤول عسكري إسرائيلي

عبد العزيز بن بندر

وفاة الأمير عبد العزيز بن بندر نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية السابق

مراة سعودية- ارشيف

بعد قيادة السيارة.. السعودية تسمح للمرأة السعودية دخول الملاعب

الأكثر قراءة اليوم

صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

"القسام" تعلن استشهاد أحد عناصرها إثر إصابته بـ"خطأ سلاح"

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

طقس فلسطين : انحسار المنخفض وامطار متفرقة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

أزمة الوقود توقف مستشفى بيت حانون وتحذيرات من توقف 5 مستشفيات أخرى

رواتب- ارشيف

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

محمود الزهار

الزهار: صفحة فتح يجب أن تنتهي وقيادة معبر رفح التي شكلناها تقوم بترتيبات استلامه

تسفي يحزقيلي :”بعد 12 عاماً اللقاء مجدداً مع المطلوب المركزي لإسرائيل في الضفة الغربية”