مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية للأمن القومي في الأجواء السعودية

القدس المحتلة / سما /

أكد بيان صادر باللغة العربية عن مكتب نتنياهو، اليوم الخميس، أن مئير بن شبات مستشار رئيس الحكومة الاسرائيلية للأمن القومي ، زار الهند برحلة جوية على متن شركة الطيران الهندية Air India التي حلقت فوق الأراضي السعودية. حيث عاد بن شبات إلى إسرائيل أول من أمس.

وأشار إلى أن بن شبات توجه إلى الهند على متن رحلة مباشرة لطيران الهند عبر المجال الجوي للمملكة العربية السعودية وعمان، وهو ما وافق عليه نتنياهو ورئيس الوزراء الهندي.

وأضاف: أن بن شبات عاد من الهند، حيث التقى برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، و اجتمع مع المستشار الهندي أجيت دوفال وعقد سلسلة من الاجتماعات مع مدير عام وزارة الدفاع الهندي، ومدير عام وزارة الخارجية ورؤساء الأجهزة الأمنية في الهند.