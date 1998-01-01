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بتسيلم: نيران الجيش تجاه المتظاهرين على حدود غزة غير أخلاقية

الخميس 17 يناير 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بتسيلم: نيران الجيش تجاه المتظاهرين على حدود غزة غير أخلاقية



القدس المحتلة / سما /

كشف تقرير نشرته المنظمة الإسرائيلية اليسارية "بتسيلم "، اليوم الخميس، عن أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت خلال عام 2018 الماضي ، 290 فلسطينيا في مناطق الضفة الغربية وشرق القدس و قطاع غزة.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن تقرير بتسيلم  أظهر أن قوات الجيش الإسرائيلي قتلت خلال العام الماضي 254 فلسطيني من قطاع غزة، من بينهم 47 قاصراً و149 آخرين غير ضالعين في أعمال مقاومة وفقاً للمنظمة.

ووفقا للتقرير،  قتل الجيش الإسرائيلي  في الضفة الغربية وشرق القدس خلال العام المنصرف 34 فلسطينيا من بينهم 7 قاصرين.

كما تناول تقرير  منظمة بتسيلم اليسارية ، المظاهرات الفلسطينية على الجدار الحدودي مع قطاع غزة، مبينة أن قوات الجيش الإسرائيلي قد أطلقت النيران تجاه المتظاهرين المدنيين بشكل غير قانوني وأخلاقي وبصورة مفرطة.

#لمنظمة الإسرائيلية اليسارية #المظاهرات #مسيرات العودة #حدود غزة

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