مستوطنو الغلاف يعربون عن غضبهم لتوقف مشروع "طرق الهروب" خلال التصعيد مع غزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية ،أن مستوطنو غلاف غزة، عبروا عن غضبهم إزاء توقف مشروع شق طرق الهروب، الذي أعلن عنها الصندوق القومي اليهودي قبل نحو شهر من الآن،و الذي يسمح لسكان مستوطنات غلاف غزة بالهروب والإخلاء السريع في أوقات التصعيد الأمني مع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت"، إن جهات التنفيذ بدأت بشق طرق الهروب المذكورة في عدد من الكيبوتسات الواقعة في غلاف غزة بما في ذلك كيبوتس غبيم وحوليت وصوفا وناحل العوز.

وأضافت: أنهم قد تفاجئوا بتوقف الأعمال وتجميد المشروع بسبب خلافات داخلية بين الصندوق القومي اليهودي ووزارة المالية.