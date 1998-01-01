  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مستوطنو الغلاف يعربون عن غضبهم لتوقف مشروع "طرق الهروب" خلال التصعيد مع غزة

الخميس 17 يناير 2019 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنو الغلاف يعربون عن غضبهم لتوقف مشروع "طرق الهروب" خلال التصعيد مع غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت وسائل إعلام عبرية ،أن مستوطنو غلاف غزة، عبروا عن غضبهم إزاء توقف مشروع شق طرق الهروب،  الذي أعلن عنها الصندوق القومي اليهودي قبل نحو شهر من الآن،و الذي يسمح لسكان مستوطنات غلاف غزة  بالهروب والإخلاء السريع في أوقات التصعيد الأمني مع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت"، إن جهات التنفيذ بدأت بشق طرق الهروب المذكورة في عدد من الكيبوتسات الواقعة في غلاف غزة بما في ذلك كيبوتس غبيم وحوليت وصوفا وناحل العوز.

وأضافت: أنهم قد تفاجئوا بتوقف الأعمال وتجميد المشروع بسبب خلافات داخلية بين الصندوق القومي اليهودي ووزارة المالية.

#مستوطنون #سكان المستوطنات #غلاف غزة #حدود غزة #التصعيد الامني #اسرائيل #طريق الهروب

أخبار ذات صلة

قصف- ارشيف

" مجد الأمني" يقدم نصائح أمنية للجمهور الفلسطيني خلال التصعيد

الجهاد الاسلامي- ارشيف

مصادر لـ"سما" : اتصالات مصرية مع قيادة "الجهاد الإسلامي" لمنع التصعيد في غزة

المجلس "الوطني" يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول "الاونروا"

نبيل ابو ردينة

الرئاسة تطالب بتدخل أمريكي لوقف "التصعيد" الاستيطاني الإسرائيلي

بيير كرينبول- ارشيف

"أونروا" تشيد بدعم مصر خلال المرحلة "الأخطر في تاريخها"

ترامب وعباس -ارشيف

"ترامب" يعلن عن المرحلة الأولى من صفقة القرن خلال شهر" في الامم المتحدة

الأكثر قراءة اليوم

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

صور: إنقاذ 6صيادين مصريين وفقدان سابع بعد قذف الرياح قاربهم لسواحل غزة

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

"القسام" تعلن استشهاد أحد عناصرها إثر إصابته بـ"خطأ سلاح"

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

طقس فلسطين : انحسار المنخفض وامطار متفرقة

الأخبار الرئيسية

رواتب- ارشيف

غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

محمود الزهار

الزهار: صفحة فتح يجب أن تنتهي وقيادة معبر رفح التي شكلناها تقوم بترتيبات استلامه

تسفي يحزقيلي :”بعد 12 عاماً اللقاء مجدداً مع المطلوب المركزي لإسرائيل في الضفة الغربية”

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين