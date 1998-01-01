غدا: اسرائيل تحدد مصير المنحة القطرية وقلق دولي من تأخير تحويلها لغزة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية ان إسرائيل سوف تقرر غدا الجمعة فيما يتعلق بنقل الأموال القطرية الى حركة حماس.

واوضحت الصحيفة اليوم الخميس، ان غدا سيتضح قرار تحويلها من عدمه بعد المسيرات التي ستشهدها حدود غزة يوم غد الجمعة.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع إن تمرير الأموال القطرية في الوقت الحالي لن يفيد نتنياهو ، ولذلك قد يحاول ابتزاز حماس وعزا ذلك الى إن كل خطوة يتخذها نتنياهو في هذا الوقت ستؤثر على مسيرته الانتخابية.

واشار إلى أنه من الممكن أن يؤدي ذلك الضغط للانفجار في قطاع غزة ضد نتنياهو.

ولفت إلى أن حماس قد تعود لاستئناف إطلاق البلالين وغيرها وإلحاق الضرر بالسياج ما يزيد من التوتر.

كما أبدى دبلوماسيون من دول مختلفة، اليوم الخميس، عن قلقهم من تأخير نقل أموال المنحة القطرية لقطاع غزة، ما قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.

وأشار الموقع إلى أن حماس ترفض ربط قضية نقل الأموال بوقف مسيرات العودة كما تطالب إسرائيل بذلك مشيرةً إلى أن الحركة هددت من عواقب قد تؤدي إلى التصعيد في حال عدم نقل الأموال.

ووفقا للتفاهمات فإن قطر ستواصل نقل الأموال حتى عشية الانتخابات المقررة في أبريل/ نيسان المقبل.

ويعتقد الدبلوماسيون أن نتنياهو قد يجري مناقشات بشأن الاستمرار في الالتزام بتلك التفاهمات أو التحلل منها في ضوء الصعوبات السياسية التي خلقتها في إسرائيل.