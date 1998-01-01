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قناة عبرية: حزب الله اللبناني بدأ بحفر أنفاقه قبل اكثر من 13 عام

الخميس 17 يناير 2019 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: حزب الله اللبناني بدأ بحفر أنفاقه قبل اكثر من 13 عام



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل اعلام عبرية ، بأن تنظيم حزب الله اللبناني بدأ بحفر أنفاقه الهجومية باتجاه الحدود الشمالية لإسرائيل قبل اكثر من 13 عام.

وبحسب القناة 13 العبرية،  إن طول النفق الأخير الذي اكتشفه الجيش الاسرائيلي في إطار عملية "درع الشمال " الذي اعلن عن انتهائها الجيش قبل وقت سابق،  يدلل بأن تنظيم حزب الله اللبناني قد بدأ بحفر ذلك النفق منذ عام 2005، وذلك بحساب طول النفق والمسافة التي يمكن حفرها يوميا داخل النفق

ولفتت 13 العبرية،  إلى أن يوسي لنغوتسكي كان قد توجه عام 2005 إلى قائد المنطقة الشمالية أنذاك بني غانتس وحذره من قيام حزب الله بحفر أنفاق باتجاه "إسرائيل"، موضحة أن  الجيش تجاهل هذه التحذيرات في ذلك الوقت.

#انفاق حزب الله #حزب الله #اللبنان #اسرائيل

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