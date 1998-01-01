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الخارجية الايطالية تقدم شكرها لموظفي الامم المتحدة بغزة

الخميس 17 يناير 2019 05:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الايطالية تقدم شكرها لموظفي الامم المتحدة بغزة



القدس المحتلة / سما /

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية، اليوم الخميس، عودة الايطاليين الثلاثة الذي يعملون في القنصلية الإيطالية العامة في القدس المحتلة الى القنصلية ، وذلك بعد مغادرتهم  مقر الأمم المتحدة في غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وقالت القنصلية الايطالية في القدس في بيان لها "كما هو معتاد فأن القنصلية الايطالية قد قامت بإخطار السلطات المحلية، من خلال مكتب الأمم المتحدة عن زيارة الدرك لقطاع غزة".

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية الايطالية ، شكرها لموظفي الأمم المتحدة في غزة، وخاصة، المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، للتعامل مع الوضع بالتنسيق الوثيق مع وزارة الخارجية الإيطالية والقنصلية العامة في القدس  بمهنية وفعالية.

#الخارجية الايطالية #القنصلية الايطالية #الامم المتحدة #غزة

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