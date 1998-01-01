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صيدم يكشف سبب الغائه الواجبات المدرسية ويتحدث عن الساعات الدراسية للاسرى

الخميس 17 يناير 2019 05:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
صيدم يكشف سبب الغائه الواجبات المدرسية ويتحدث عن الساعات الدراسية للاسرى



رام الله / سما /

كشف صبري صيدم وزير التربية والتعليم العالي ، اليوم الخميس، عن سبب قراره الغاء الواجبات الدراسية لطلبة المرحلة الاساسية الدنيا.

وقال صيدم ، إن قرار إلغاء الواجبات الدراسية البيتية لطلبة المرحلة الأساسية الدنيا للصفوف من (1-4)، والتقليل من تلك الواجبات لصفوف المرحلة الأساسية العليا من (5-9)، جاء نتيجة دراسة معمقة وإعداد ورقة من خلال لجنة التربية والتعليم العالي، ونقاش تم على مدار أسابيع لبلورة هذا القرار لتطبيق الفكرة في الفصل الدراسي المقبل.

وأضاف صيدم في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن اللجنة أخذت بعين الاعتبار القراءات الميدانية الواردة، وطبيعة العمل المدرسي ونتاج الواجبات المدرسية على التحصيل العلمي، وان الهدف الرئيسي من المدرسة هو للتنشئة الاكاديمية وإعطاء مساحة منزلية للتنشئة الاجتماعية وتخفيف العبء عن الأهل، وكذلك من حجم التوتر المنزلي الناجم عن حجم الواجبات وشكوى أولياء الأمور من عدم تمكنهم من مساعدة الأبناء.

ولفت إلى ان القرار سيطبق على المدارس الخاصة بالتوازي مع المدارس الحكومية وستصدر تعليمات يوم الأحد المقبل لكل المدارس، موضحا انه يجب عدم التمييز بين مدرسة وأخرى.

وأشار صيدم  إلى أنه في العام المقبل سيتم البدء بإلزامية التعليم ما قبل المدرسي وبصورة تدريجية وفق جاهزية المديريات والمناطق التعليمية.

وأوضح أن العملية التعليمية تمر بمراحل تطويرية مختلفة للخروج من النطاق التقليدي الى الحداثة، حيث تم العام المنصرم إطلاق مدارس التعلم الذكي للاستغناء عن الوسائل التعليمية التقليدية، مدارس بلا حقائب وواجبات وامتحانات، وتم تطبيق التجربة على نحو 54 مدرسة، وهذا العام لدينا 131 مدرسة، مع الاستمرار في تطبيق سياسة التعليم الذكي ليستفيد الطالب من اسلوب تعليمي عميق من خلال وسائل التكنولوجيا والفن والبحث الميداني والعمل التشاركي.

وبين صيدم أنه سيتم المتابعة مع المدارس والمدرسين حول آلية التطبيق والتعليمات بشأن الاستغناء عن الواجبات المدرسية، مذكرا أن هذا القرار لا يعني عدم متابعة بعض الأنشطة البيتية التي تنسجم وميول الطلبة، والتي تنطبق مع تحقيق الرؤى المستقبلية لتطوير التعليم.

وأوضح  صيدم، إن عدد الساعات الدراسية للأسرى من الخريجين كان 14 ساعة، وقمنا برفعها الى نحو 21 ساعة لإتاحة المجال لهم للانتقال لمراحل أخرى في حياتهم، كما تم اتخاذ اجراءات أخرى للتسهيل على الأسرى وتوفير كل امكانيات التعلم المطلوبة لهم.

#وزير التربية والتعليم #صبري صيدم #الواجبات المدرسية

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