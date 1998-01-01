مذكرة تفاهم لتوفير ركيزة قوية للبدء بتقديم قروض زراعية للمواطنين

رام الله / سما /

وقعت المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أكسفام واتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين، وذلك لتوفير ركيزة للبدء بتقديم قروض زراعية للمواطنين.

ووقع المذكرة وكيل وزارة الزراعة، مسير أعمال المؤسسة عبد الله لحلوح، مع مدير عام أوكسفام في فلسطين كريس ايجكمانس، إلى جانب رئيس مجلس إدارة اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين رأفت خندقجي.

وأوضحت مؤسسة الإقراض في بيانها، أن المذكرة تضمنت برنامجا لبناء قدرات المؤسسة من خلال تقديم المساعدة التقنية والإعلامية لها، بهدف توفير ركيزة قوية ومستقبلية للبدء بتقديم قروض زراعية للمواطنين من هذا العام بهدف خلق تنمية زراعية مستدامة، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة طاقم المؤسسة، والتعريف والترويج للمؤسسة ورسالتها وأهدافها لجماهير شعبنا وللمزارعين على وجه الخصوص.

ولفتت إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مشروع التطوير العادل للإنتاج الزراعي وأنظمة السوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة الممول من قبل الوكالة السويدية للتعاون الانمائي الدولي SIDA.