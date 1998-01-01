  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الفرا: القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال القمة العربية الأوروبية

الخميس 17 يناير 2019 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال القمة العربية الأوروبية المقررة في الرابع من شباط المقبل، وذلك عبر التأكيد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة واعتبار كل الاستيطان بعد عام 67 غير شرعي، وإن هناك اجماعا أوروبيا على حل الدولتين واشارة صريحة لرفض كل الاجراءات التي قامت بها بعض الدول بشأن القدس وعدم المساس بالوضع القائم.

وأوضح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، إن اجتماع السفراء العرب في بروكسل امس والذي استمر لساعات طويلة، ناقش مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية وتم التوافق عليه عربيا في وقت يتم فيه الآن مناقشته مع الجانب الأوروبي.

وأشار الفرا إلى أن البيان الختامي للقمة ستتخلله دعوة واضحة وصريحة لكل دول العالم بعدم نقل سفاراتها للقدس، وعدم المساس بالوضع القائم مع التزام أوروبي بهذا الطرح.

#عبد الرحيم الفرا #القضية الفلسطينية #الاتحاد الاوروبي

أخبار ذات صلة

مشعل

مشعل: شيخوخة "منظمة التحرير" خطر على القضية الفلسطينية وينتقد بعض الاطراف العربية

داوود شهاب - ارشيف

الجهاد الاسلامي : العدو الصهيوني ردَّ على خطاب القمة العربية بإعدام مقدسية

القمة العربية

الرئيس عباس في مؤتمر القمة العربية : نعمل على تحقيق المصالحة مع حماس برعاية مصرية

الحية

الحية: القضية معرضة للتصفية والأمة العربية تهرول خلف الاحتلال بدلا من مساندتنا

الرئيس عباس

صحيفة: انتهت حقبة الحركة الوطنية الفلسطينية والقيادات القادمة ستكون ضعيفة

أرشيفية

القواسمي لـ"سما": لقاء الرئيس والسيسي الأحد "هام" ولتوحيد المواقف قبيل القمة العربية

الأكثر قراءة اليوم

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

طقس فلسطين : انحسار المنخفض وامطار متفرقة

تخوفات اسرائيلية من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني قبالة سواحل القطاع

الأخبار الرئيسية

الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

محمود الزهار

الزهار: صفحة فتح يجب أن تنتهي وقيادة معبر رفح التي شكلناها تقوم بترتيبات استلامه

تسفي يحزقيلي :”بعد 12 عاماً اللقاء مجدداً مع المطلوب المركزي لإسرائيل في الضفة الغربية”

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين