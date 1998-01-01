الفرا: القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال القمة العربية الأوروبية

رام الله / سما /

قال عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أعمال القمة العربية الأوروبية المقررة في الرابع من شباط المقبل، وذلك عبر التأكيد على أن القدس الشرقية مدينة محتلة واعتبار كل الاستيطان بعد عام 67 غير شرعي، وإن هناك اجماعا أوروبيا على حل الدولتين واشارة صريحة لرفض كل الاجراءات التي قامت بها بعض الدول بشأن القدس وعدم المساس بالوضع القائم.

وأوضح، في حديث لإذاعة صوت فلسطين ، إن اجتماع السفراء العرب في بروكسل امس والذي استمر لساعات طويلة، ناقش مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية وتم التوافق عليه عربيا في وقت يتم فيه الآن مناقشته مع الجانب الأوروبي.

وأشار الفرا إلى أن البيان الختامي للقمة ستتخلله دعوة واضحة وصريحة لكل دول العالم بعدم نقل سفاراتها للقدس، وعدم المساس بالوضع القائم مع التزام أوروبي بهذا الطرح.