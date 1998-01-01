نفوق 4 أشبال في حديقة حيوان في رفح "بسبب البرد"

غزة / سما/

نفق 4 أشبال في حديقة حيوان بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، اليوم الخميس، وذلك "بسبب البرد"، خلال ذروة المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد هذه الايام.

ووفقا للوكالة الرسمية ، قال فتحي جمعة، أحد مالكي حديقة الحيوان، إن اللبوة (ليلى) وضعت أربعة أشبال توفي اثنان منهم على الفور ثم لحق بهما الاثنان الآخران.

وأضاف: أنه نهض فجر الأربعاء يتفقدها لأنه يتوقع ولادتها فتفاجأ بأنها وضعت أربعة اشبال، اثنان منهم ميتان، وأضاف: حملت الاثنين الآخرين إلى البيت لتدفئتهما، ثم أعدتهما إلى أمهما للرضاعة فتوفيا".

ولفت إلى أنه كان ينوي بيع الأشبال ليتمكن من إطعام باقي الحيوانات وصيانة الحديقة التي تعرضت للأضرار أكثر من مرة خلال الاجتياحات والحروب التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة، مناشدا جمعيات الرفق بالحيوان لإنقاذ باقي الحيوانات، بما فيهم أشبال وقرود وطيور نادرة.