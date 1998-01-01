رام الله: الحمد الله يترأس اجتماع قادة المؤسسة الأمنية

رام الله / سما /

ترأس رامي الحمدلله رئيس الوزراء ، اليوم الخميس، اجتماع قادة المؤسسة الأمنية، وذلك في مكتبه بمدينة رام الله ، و بحث معهم آخر التطورات الأمنية في مختلف المحافظات الفلسطينية.

واطلع رئيس الوزراء على اخر التقارير الميدانية، وجهود المؤسسة الأمنية في توفير الأمن للمواطنين وحفظ النظام وحالة السلم الأهلي، إضافة الى جهود قوى الامن في مكافحة الجريمة، وتسليم المطلوبين للعدالة.

ونقل الحمد الله اشادة الرئيس محمود عباس بقوى الأمن لسرعة استجابتهم في حل مختلف قضايا السرقة والتهريب لا سيما التي حصلت في الآونة الأخيرة في بيت لحم ورام الله، مؤكدا ان عمل المؤسسة الأمنية مستدام، وأن سلامة المواطن وأمنه أولوية القيادة والحكومة.

بدوره، اطلع الحمد الله على جهود المؤسسة الأمنية خاصة الدفاع المدني في التعامل مع تداعيات المنخفض الجوي التي تمر به البلاد، مجددا شكره للدفاع المدني وكافة المؤسسات الشريكة التي تعمل على ضمان سلامة المواطنين والحد من وقوع الحوادث والاضرار خلال المنخفض.