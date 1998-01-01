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الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة

الخميس 17 يناير 2019 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاثنين المقبل : "اللجنة التنفيذية" تجتمع للتشاور حول ملف المصالحة



رام الله / سما /

من المقرر ان تعقد اللجنة التنفيذية للمنظمة  الاثنين المقبل اجتماعا تشاوريا يناقش ملف المصالحة الوطنية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الخميس،ان الاجتماع سيناقش ايضا ، والتحركات السياسية وتداعيات ترؤس فلسطين لمجموعة الـ77+ الصين.

وحول التسريبات حول صفقة القرن قال مجدلاني، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، ان الفلسطينيين لن يقبلوا بأقل من دولة على حدود الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية برمتها، مؤكدا ان واشنطن تحاول قطع الطريق على اي مبادرة او مؤتمر دولي لتنفيذ مخططاتها.

واضاف مجدلاني، إن واشنطن فقدت أهليتها كراعٍ وحيد للعملية السلمية، وانتقلت من وسيط غير نزيه الى شريك لإسرائيل، مشيرا الى ان أي مشروع اميركي مرفوض ولن يمر لأنها تحاول اقامة دولة في غزة وتقاسم وظيفي في الضفة.

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