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الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية

الخميس 17 يناير 2019 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يلتقي نائب الأمين العام لحزب الله ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية



بيروت /سما/

بحث عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير،و عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، مع نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

وجرى اللقاء بحضور سفير فلسطين في لبنان أشرف دبور، وعضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، أمين سر الفصائل في لبنان فتحي أبو العردات، ومسؤول الملف الفلسطيني في الحزب النائب السابق حسن حب الله ونائبه عطا الله حمود.

وأكد الطرفان ضرورة التصدي للمحاولات الأميركية الإسرائيلية لإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال، والتمسك بالثوابت الفلسطينية وحقوق اللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194، وحماية الدور الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في رعاية اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واجتماعيا حتى يعودوا لوطنهم.

كما التقى الأحمد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فهد سليمان، بحضور دبور، وأبو العردات، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح رفعت شناعة، وعضوي المكتب السياسي للجبهة علي فيصل وعدنان يوسف.

وتطرق اللقاء إلى بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية خاصة في مدينة القدس، وضرورة توحيد الموقف الفلسطيني لمواجهة ما يحاك من مؤامرات ضد قضيتنا ومشروعنا الوطني، وفي مقدمة ذلك تعزيز وحدة منظمة التحرير وفصائلها على طريق محاصرة آفة الانقسام البغيض في الساحة الفلسطينية برمتها، وتعزيز المقاومة الشعبية والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي.

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#عزام الاحمد #فتح #منظمة التحرير #بيروت

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