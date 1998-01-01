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هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي ويؤكد حرص حركته على المصالحة

الخميس 17 يناير 2019 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف نائب وزير الخارجية الروسي ويؤكد حرص حركته على المصالحة



غزة / سما/

أجرى اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف.

وبحث الطرفان خلال الاتصال العديد من القضايا المهمة، والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات السياسية.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية الدور الروسي في المنطقة بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والمواقف الروسية المتقدمة والإيجابية في الشأن الفلسطيني.

وأكد هنية على حرص حماس على تحقيق المصالحة، واستعادة الوحدة الوطنية،مشيدا بالدور الروسي، وحرص القيادة الروسية على ذلك.

كما اتفق الجانبان على ضرورة  مواصلة العمل على تطوير العلاقة بينهما، واستمرار التشاور واللقاءات حول مختلف القضايا، والمستجدات.

#اسماعيل هنية #بوغدانوف #حماس #المصالحة الفلسطينية

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