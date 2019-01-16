الاوقاف والافتاء تحذران من خطورة الاعتداءات الاسرائيلية على معالم الاقصى

القدس المحتلة / سما /

حذر مجلس الأوقاف والهيئة الإسلامية العلي ودائرة الافتاء بالقدس الشريف، اليوم الخميس، الاحتلال الاسرائيلي بكافة ادواته واذرعه من تغيير الوضع التاريخي والقانوني الذي أقرته مواثيق دولية وعالمية في القدس الشريف.

واكدت في بيان مشترك، ان الأوقاف تقوم بمسؤولياتها وتحت الوصاية الهاشمية بصيانة جدران الـمسجد الأقصى الـمبارك وتنفيذ الـمشاريع الهامة في الـمسجد، وعلى شرطة الاحتلال أن تمتنع عن إعاقتها لهذه المشاريع.

وطالبت ​ اسرائيل فورا بفك "السقائل"، محملة اياها المسؤولية عما سينتج عن ذلك، كما طالبت الـملك عبد الله الثاني صاحب الرعاية والوصاية على الأماكن الإسلامية والـمسيحية التدخل الفوري لوقف الاعتداء الإسرائيلي.

وطالبت شعبنا وأمتنا بالوقوف مع الأقصى، مطالبة منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وأحرار العالم بالوقوف إلى جانب مسجدهم وعقيدتهم.

واضافت انه و​صبيحة يوم الأربعاء الـموافق 16/1/2019 قامت بنصب سقائل عالية بنيّة مبيتة للقيام بأعمال ترميم في الحائط الغربي من جهة الـمتحف الإسلامي، وهو جدار الـمسجد الأقصى الـمبارك/الحرم القدسي الشريف أو أعمال مجهولة فيم، مما يعتبر اعتداءً صارخا على صلاحيات الأوقاف الإسلامية صاحبة الاختصاص في الترميم على مدار الزمان قبل الاحتلال وبعده.