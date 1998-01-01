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الاولمبي الفلسطيني يفوز على الاردني 2/1

الخميس 17 يناير 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاولمبي الفلسطيني يفوز على الاردني 2/1



وكالات / سما /

فاز منتخبنا الاولمبي على شقيقه الاردني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما الاربعاء على ستاد الملك عبدالله الثاني في عمان ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاما آذار المقبل في البحرين .

وشهدت المباراة بشوطها الأول عملا تكتيكيا كبيرا من المدربين، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان في ظل اغلاق دفاعي محكم من الفريقين لم يسفر عن العديد من الفرص الخطيرة .

وفي الشوط الثاني استطاع منتخبنا تسجيل هدفين سريعين في المرمى الاردني في الدقيقتين 47 و 51، فيما حاول الاردني تقليص الفارق طوال دقائق الشوط حتى جاء الهدف الاردني الوحيد في المباراة

وعقب الهدف بحث الاردني بقوة عن التعادل ، ليطلق الحكم صافرته معلنا عن نهاية المباراة بفوز فلسطين2/1.

وكان المنتخبان قد التقيا قبل عدة ايام وفاز المنتخب الاردني بالنتيجة 3/2 ،وجاء ذلك في اطار جولة قام بها الاولمبي الفلسطيني حيث التقى قبلها مع الكويتي وخسر بهدف مقابل لا شيء .

جدير بالذكر ان الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار " ايبك" هي الراعي الرسمي للمنتخب الاولمبي الفلسطيني

#المنتخب الاولمبي

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