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ألفارو موراتا يتأرجح بين برشلونة وأتليتكو مدريد

الخميس 17 يناير 2019 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ألفارو موراتا يتأرجح بين برشلونة وأتليتكو مدريد



وكالات / سما /

يواصل المهاجم ألفارو موراتا عملية الضغط على نادي تشيلسيللموافقة على رحيله في سوق الانتقالات الشتوية الحالية ، والقبول بحلول وسط تسهل عملية انتقاله إلى نادٍ آخر.

ومع بقاء 15 يوماً على إغلاق سوق الانتقالات الشتوية ، يواصل اللاعب ألفارو موراتا التأرجح بين الانتقال إلى برشلونة وأتليتكو مدريد ، وذلك بسبب صعوبة الحصول على عروض قوية من جانب الأندية الإيطالية.

ولا يزال مهاجم تشيلسي يرغب في مغادرة الدوري الإنجليزي رغم أنه لم يتحدث علانية عن ذلك ، لكن الانضمام إلى برشلونة وأتليتكو مدريد يعتبر بمثابة حافز كبير بعد حوالي موسم ونصف قضاه في مهد كرة القدم.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن موراتا يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني من بوابة أتلتيكو مدريد أو برشلونة ، وقبل كل شيء الشعور بأنه يعيش حياته كلاعب حتى لو شارك كبديل في المباريات الكبيرة.

وكشفت هذه المصادر أن ألفارو موراتا طلب من نادي برشلونة ضمانات للحصول على الدقائق قبل قبول العرض ، والذي يتضمن انتقاله إلى ملعب كامب نو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء في الصيف.

وأفادت هذه المعلومات أن برشلونة يميل للتعاقد مع موراتا واعتباره إضافة مهمة لفريق ارنستو فالفيردي ، خاصة بعد رحيل منير الحدادي ، وأيضاً رغبة لاعب تشيلسي في تقديم صورة مختلفة تماماً عما هو عليه الآن.

#ألفارو موراتا #أتليتكو مدريد #برشلونة

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