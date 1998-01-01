معايعة: سنستمر في رفد القطاع السياحي بالكوادر البشرية المؤهلة

اكدت وزيرة السياحة والاثار رُلى معايعة على استمرار الوزارة في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بالكوادر البشرية المؤهلة.

جاء ذلك خلال حديثها في حفل تخريج كوكبة من الادلاء السياحيين الفلسطينيين المرخصين، حيث جرى الاحتفال في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم

وقدمت معايعة تهنئتها للأدلاء السياحيين الفلسطينيين الجدد الناجحين في امتحان الدليل السياحي، مؤكدة على أهمية مهنة الدليل السياحي في نقل الصورة و الرواية الفلسطينية الحقيقية للسياح والزوار القادمين لزيارة فلسطين، مؤكدة على ان السائح القادم لزيارة فلسطين يستطيع و من خلال الدليل السياحي الفلسطيني الحصول على الصورة الحقيقية عن طبيعة شعب فلسطين المضياف و المرحاب، بالإضافة لاكتشاف السائح لامتلاك فلسطين لعدد كبير من المواقع السياحية والاثرية والدينية والتاريخية ذات الأهمية الكبرى على مستوى العالم كالمسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكنيسة المهد والحرم الابراهيمي الشريف.

وتحدثت معايعة عما تقوم به وزارة السياحة والاثار للنهوض بالسياحة الفلسطينية والحفاظ على التراث الثقافي، من خلال الترويج لفلسطين كمقصد سياحي مستقل، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة الى فتح أسواق جديدة للسياحة الوافدة لفلسطيني، لتحيق نمو في أعداد هذه الوفود وكذلك نسبة الإشغال الفندقي، مؤكدة تحقيق القطاع السياحي الفلسطيني لعدد من الإنجازات ساهمت في تحقيق التشبيك المباشر بين هذا القطاع الوطني ونظرائه من قطاعات السياحة من مختلف دول العالم، مساهما في تحقيق ارتفاع غير مسبوق في اعداد السياح واعداد ليالي المبيت في الفنادق الفلسطينية.