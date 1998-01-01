وزارة الصحة تحتفل بتشغيل المركز الوطني للتأهيل ببيت لحم

بيت لحم / سما /

احتفلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، بتشغيل المركز الوطني للتأهيل وعلاج المدمنين، حيث تم الإعلان عن البدء إستقباله للمرضى من الأحد الماضي.

وأقيم الحفل برعاية وزير الصحة د. جواد عواد، وبحضور وكيل الوزارة د. أسعد الرملاوي ممثلا عنه وذلك في مقر المركز ببيت لحم.

وحضر الحفل محافظ بيت لحم كامل حميد، وممثل الجمهورية الكورية لدى دولة فلسطين السيد دونجي كيم، وممثلة الأمم المتحدة لشؤون المخدرات والجريمة كريستينا ألبوتين، ومدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا جونسن تشو، ومدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين د. جيرالد روانكشوب.

وقال د. الرملاوي في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الصحة " نحتفل اليوم بتشغيل المركز الوطني للتأهيل ، وهو المركز الحكومي الوحيد و الفريد من نوعه ليس على مستوى فلسطين بل وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف " سيخدم هذا المركز ويقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية للمرضى و المدمنين، بشكل مجاني، وبمتابعة من أخصائيين في هذا المجال، حيث قمنا بتوظيف كوادر مؤهلة ورفدناه بكافة المعدات اللازمة، و أعلنا عن البدء بإستقبال المرضى والمدمنين من بداية هذا الأسبوع".

وشدد وكيل الوزارة ان السياسة التي تنتهجها وزارة الصحة تتماشى أيضا مع سياسة منظمة الصحة العالمية وتوصياتها بما يتعلق بمكافحة المخدرات وعلاج المدمنين، إضافة الى توفير الخدمة الصحية والإجتماعية لكل مواطن فلسطيني من أجل أن نضمن له حياة صحية سوية.

وأكد د. الرملاوي أن وزارة الصحة كانت ولا زالت أبوابها مفتوحة للتعاون وتكامل الأدوار من أجل إنقاذ أي ضحية لهذه الافة، حتى لو كان المريض منبوذا من المجتمع، فأن وزارة الصحة ستحتضنه وتساعدة ليصبح إنساناً سوياً صالحاً منتجاً منخرطاً في المجتمع و بطاقة إيجابية معطاءة.

وتابع وكيل الوزارة " إننا في وزارة الصحة ومعنا كل الشركاء المحليين والدوليين من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة مكافحة المخدرات والجريمة، قد أعلنا كما في العديد من دول العالم، الحرب على المخدرات، من خلال العلاج والتأهيل، إضافة الى إطلاق برامج التوعية والتثقيف الصحي بالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي".

وأعرب د. الرملاوي عن الشكر والعرفان للحكومة الكورية والوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) على دعمهم السخي ومتابعتهم الدائمة على مدار السنوات الماضية والمتمثل بإنشاء هذه الصرح الطبي الهام، فلهم كل الشكر والتقدير والإحترام.

على صعيد متصل تقوم الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) في فلسطين بتطبيق مشاريع انمائية في فلسطين بدعم من الجمهورية الكورية، حيث بلغ اجمالي الدعم حتى عام 2016، 54,817.00 مليون دولار امريكي بمختلف المجالات ابرزها، التعليم والصحة والاتصالات، وغيرها.

ويأتي مشروع المركز الوطني لاعادة التأهيل في مدينة بيت لحم، ليكون واحد من أهم انجازات الوكالة الكورية في فلسطين، والأول من نوعه في الوطن العربي. يهدف المشروع الى انشاء مركز صحي علاجي مع كافة الخدمات اللازمة لمعالجة مدمني المخدرات واحتوائهم اجتماعيا، وادراج نظام لمعالجة واعادة تأهيل مدمني المخدرات في النظام الصحي الفلسطيني ، ومكافحة انتشار المخدرات في فلسطين تطبيقا للاستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2015.

واستمر تجهيز المشروع 5 سنوات (2013- 2018)، حيث تخلل بناء المبنى، شراء الاجهزة والاثاث اللازم للمبنى، وتعيين وتدريب الطاقم الطبي والاداري الكفؤ، بتكلفة 5 مليون دولار امريكي، وبتنفيذ كويكا وبالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

ويتكون المركز من ثلاث طوابق، طابق للادارة العامة والعيادات الخارجية وغرف الاجتماعات ومصلى ومختبر حاسوب ومكتبة، طابق مبيت لمدمني المخدرات الذكور وطابق للاناث، حيث يحتوي كل طابق على غرف واماكن جلوس وترفيه، ومطبخ، وغرف غسيل، كما يحتوي المركز على صالة رياضية مزودة بأحدث الاجهزة. أيضا، تم تجهيز العيادات والمختبرات بأحدث الاجهزة الطبية والمخبرية. كما يتكون المركز من ساحة خارجية وملعب طائرة خارجي.