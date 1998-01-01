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غزة : معدلات الفقر تفوق 80% والبطالة تزيد عن 54%

الخميس 17 يناير 2019 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : معدلات الفقر تفوق 80% والبطالة تزيد عن 54%



غزة / سما /

اكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ان عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والدمار الهائل الذي خلفته الحروب بالبنية التحتية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وعدم تمكُن حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها تجاه قطاع غزة.


واشار  الاتحاد في بيان له، يوم الخميس،  الى وجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث وصلت اليوم الى ما يزيد عن 54.9% ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغ عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال العام 2018.

ودعا الاتحاد مصر الشقيقة بضرورة فتح معبر رفح لادخال المواد اللازمة للقطاع.


كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار ونصرة قطاع غزة، داعيا السلطة الى رفع العقوبات عن قطاع غزة، مطالبا بضرورة توفير مشاريع اغاثية وتنموية تساهم في التخفيف من الاوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.


وناشد المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم تجاه قطاع غزة وأن يقفوا الى جانب العمال لتخفيف من معانتهم.


 

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