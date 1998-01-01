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إذا أردت كسب ود حماتك.. فعليك بتلك النصائح

الخميس 17 يناير 2019 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
إذا أردت كسب ود حماتك.. فعليك بتلك النصائح



وكالات / سما /

من أكثر العلاقات التي تحدث بها مشاكل هي علاقة الزوجة بحماتها والعكس صحيح، فعندما تبدأ المرأة بالزواج من حبيبها تبدأ أم الزوج في الشعور بالغيرة والمفاضلة، وتبدأ العديد من المشاكل في النشوب بين المرأة وأم الزوج، وهنا لا يستطيع الزوج التصرف في تلك المواقف، فمن ينصف زوجته أم والدته؟ فيظل في شتات كثيرا من الوقت، وهنا نقدم لك بعض النصائح التي تتبعينها لكي تكسبي ود حماتك وتعيشي في سعادة دائمة.

1- تفهمي حماتك
من الضروري أن تبذلي جهدك لتستوعبي حماتك، وتفهم واحترام آرائها في الكثير من المسائل، وأن تتجنبي التعصب لرأيك، والإفادة من خبرتها وأخذ مشورتها في أمور المنزل.

2- ناقشيها بحكمة وهدوء
في حال نشأت مشكلة بينك وبين حماتك، حاولي مناقشة المشكلة بشكل متعقل معها، والاستماع إليها بعناية، ومحاولة إيجاد حل يرضي الطرفين.

3- تجنبي استفزازاتها
قد تعمد حماتك لاستفزازك ببعض العبارات التي قد تزعجك، لذا حاولي أن تتجنبي أي صدام معها يمكن أن يفاقم المشكلة، وأن توجهي إليها كلماتك الرقيقة لكسب ودها وتحويلها إلى صديقة مقربة.

4- تجنبي قطيعة حماتك
من الضروري أن تبني جسور التواصل مع حماتك باستمرار على أسس سليمة، فلا ضير في أن تبادري بالاتصال بها والاطمئنان على حالها بشكل دائم، وزيارتها وممارسة نشاطات برفقتها مثل الذهاب للتسوق أو مشاركتها في إعداد وجبة الغداء.

5- قدمي لها الشكر
قد تعمد حماتك في الكثير من الأحيان لتقديم المساعدة لك في الأعمال المنزلية والعناية بالأطفال، لذا لا بد من أن تعبري لها عن مدى امتنانك لما تقوم به من أجلك.

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لا تقومي بهذه التصرفات أمام حماتك

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إذا كنت تتمتع بتلك العادات فاعلم أنك شخص ممل

لا تقولى هذه العبارات مطلقاً أمام حماتك المستقبلية

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