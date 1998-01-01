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مادونا تخطط للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ 3 سنوات

الخميس 17 يناير 2019 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مادونا تخطط للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ 3 سنوات



وكالات / سما /

تخطط النجمة العالمية، مادونا، حاليا للقيام بأولى جولاتها الفنية العالمية منذ ثلاث سنوات، في وقت لاحق من العام الجاري، وذلك بعد إصدار ألبومها الغنائي الرابع عشر.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن ثمة تقارير حول اعتزام أسطورة البوب الشهيرة (60 عاما) القيام بالجولة الموسيقية المنتظرة، في أواخر عام 2019 .

ونقل الموقع الالكتروني عن أحد المصادر المعنية بصناعة الموسيقى القول: "إن مادونا متحمسة جدا لتقديم موسيقاها الجديدة... سيكون هناك الجيش المعتاد من الراقصين وعوامل الإضاءة البراقة، بالاضافة إلى بعض الألعاب النارية أيضا".

وأضاف المصدر: "قد تكون (مادونا) في سن الستين، ولكنها تعمل بجد لا يُصدق حتى تحافظ على قوامها في أفضل شكل ممكن، وتخطط لإظهار ذلك من خلال بعض الملابس المبهرة".

وكانت أخر جولة فنية قامت بها مادونا هي "ريبل هارت" (أي القلب المتمرد)، التي بدأتها في أيلول/سبتمبر من عام 2015 وانتهت في آذار/مارس من عام 2016، وكانت لدعم ألبومها الغنائي رقم 13، والذي يحمل نفس الاسم، "ريبل هارت"، والذي صدر في عام 2015 .

#مادونا

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