بلدية خان يونس تنهي إعادة تأهيل شارع اليرموك بتكلفة 128 ألف يورو

خانيونس / سما /

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة مشروع إعادة تأهيل شارع اليرموك الواقع في نهاية مخيم خان يونس والمتاخم لمركز المدينة من الجهة الغربية والذي يربط مفترق عمارة جاسر جنوباً وحتى امتداد شارع السيقلي شمالاً، وبتكلفة (128) ألف يورو بتمويل صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأكد رئيس البلدية م. علاء الدين البطة أهمية الأعمال المنفذة بالشارع المذكور حيث يعد من أهم الشوارع الحيوية في المدينة ويعتبر مسلكاً رئيسياً للمركبات والمواطنين الوافدين من شتى المناطق، لافتاً إلى أن البلدية قامت بإعادة تأهيل الشارع نظراً لوجود إهتراءات وحفر في قشرة الإسفلت والتي تآكلت خلال الفترة السابقة .

وبين م. البطة أن بلدية خان يونس مستمرة في تطوير كافة شوارعها، مشيراً إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها تتم حسب الخطة الموضوعة وبناء على توجهات المواطنين الذين شاركوا في إعداد الخطة الإستراتيجية للبلدية والجهات والمؤسسات المانحة التي تقوم بدعم مشاريع البلدية المتعلقة بتطوير الطرق وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ذات السياق أشار مُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس إلى أن الأعمال شملت تركيب خط مياه جديد (8) إنش بطول (170) متر ونقل الخطوط القائمة إلى الأرصفة والبالغ أطوالها (350) متراً وتركيب الوصلات المنزلية، وإعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي القائمة وردم الحفر الامتصاصية الخاصة بالمواطنين التي كانت تؤثر على الصحة العامة والبيئة.

وبين م. الأخرس أن المشروع شمل تركيب حجر جبهة على جانبي الطريق بطول (350) متراً وتوريد طبقة بيس كورس ومن ثم فرد طبقة أسفلت بمساحة (1500) متراً مربعاً، إلى جانب تركيب بلاط إنترلوك للأرصفة بمساحة (1000) متر مربع، كذلك تأهيل شبكة الإنارة القائمة من خلال تركيب فوانيس إنارة جديدة موفره للطاقة.

ومن جهة أخرى قامت الطواقم الفنية المختصة في البلدية بتهيئة وموائمة عدد من الشوارع الترابية الفرعية المغذية لشارع اليرموك من خلال تنفيذ أعمال تسوية وتعديل المناسيب ومن ثم تركيب بلاط إنترلوك للمساعدة في موائمتها بما يساعد على تسهيل تنقلات وتحركات المواطنين دون معيقات، وذلك حسب قرار إداري صادر عن البلدية بهدف دعم ومساندة أبناء شعبنا بكافة مكونات النسيج المجتمعي الفلسطيني.