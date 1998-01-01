إدعيس يستنكر إقتحام جنود الإحتلال المسجد الأقصى والمصلى المرواني وقبة الصخرة

رام الله / سما /

استنكر يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية بشدة اقتحام ضباط وجنود الاحتلال وقيادات من الاحتلال صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة والمصلى المرواني ومسجد قبة الصخرة المشرفة مطالبا بوضع حد لهذه الغطرسة التي ستقود المنطقة الى ما لا يحمد عقباه .

وأضاف " أن الإستمرار بهذه الجرائم بين الحين والأخر وبمباركة من المستوى السياسي الإسرائيلي وبشكل علني يلزم العالم أن يقف عند مسؤولياته وأن يتدخل بشكل جاد لوضع حد لهذه الإنتهاكات .

وجدد ادعيس دعوته للعرب والمسلمين بالتحرك لإنقاذ القدس ومسجدها الأقصى ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، قائلاً " لقد حذرنا وما زلنا نحذر من الأخطار الحقيقية المحدقة بالمسجد الأقصى والقدس، الأمر الذي يوجب على العرب والمسلمين شعوبًا وحكومات أن يضعوا قضية القدس والمسجد الاقصى على رأس سلّم أولوياتهم، لحمايته من هذه الأخطار ".

واشاد ادعيس بصمود أبناء الشعب الفلسطيني تجاه مقدساته وقضيته وقيادته داعياً الى مزيد من اليقظة والمرابطة في الأقصى لتفويت الفرصة على أعداء السلام .