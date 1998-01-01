"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

القدس المحتلة / سما /

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية"، أن هناك احتمالات متزايدة لاندلاع مواجهات عسكرية خلال العام 2019، مع إيران وحزب الله والفلسطينيين، وهي الجبهات المتوترة في مواجهة إسرائيل خلال العام الجاري".

ونشرت الصحيفة العبرية تقريراً أعده معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، متوقعاً اندلاع مواجهات عسكرية على كل الجبهات في ذات الوقت عام 2019.

وأشارت المعهد الإسرائيلي، إلى أن أسباب القلق من الواقع الإقليمي تبدأ في التواجد العسكري الإيراني في سوريا، الذي بات حقيقة واقعة، بجانب مشروع تطوير الصواريخ الخاص بحزب الله، وصولا إلى أن حماس التي باتت غير مردوعه، فضلا عن قابلية الوضع في الضفة الغربية للاشتعال".

وأوضح التقدير الذي شارك في إعداده العديد من الجنرالات والوزراء والضباط الإسرائيليين إلى أن "معظم الجبهات المحيطة بإسرائيل باتت شبه متفجرة، بانتظار الصاعق الذي قد يشعلها: سوريا، لبنان، قطاع غزة، في هذه الجبهات الثلاث. ورغم وجود حالة من الردع المتبادل بينها وبين إسرائيل، فإن هناك احتمالا كبيرا لاندلاع مواجهة عسكرية واسعة وشاملة".

وأكد أنه "في حال تحقق هذا السيناريو القائم على فرضية مواجهة عسكرية شاملة، فإنها لن تكون أمام جبهة واحدة انفرادية، وإنما قد تجد إسرائيل نفسها أمام "حرب الكل"، بحيث تواجه: إيران، سوريا وحزب الله في الشمال، والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة جنوبا، ما يتطلب منها أن تكون مستعدة لها".