نقابات العمال: عام 2018 بلغت أوضاع العمال مؤشرات كارثية بفعل الحصار

غزة / سما /

اكد الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له اليوم الخميس بان عمال قطاع غزة يعيشون ظروفاً صعبة وكارثية منذ أكثر من 12 عاماً منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والدمار الهائل الذي خلفته الحروب في البنية التحتية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتخلي حكومة الوفاق عن تحمل مسؤولياتها وفرض العقوبات تجاه قطاع غزة .

ونوه الاتحاد بوجود زيادة غير مسبوقة في نسب البطالة ومعدلات الفقر، حيث وصلت اليوم الي ما يزيد عن 54.9 % ومعدلات الفقر فاقت 80% كمؤشر خطير يعبر عن تردي الوضع الاقتصادي وتدهور القطاعات الحياتية المتعددة في غزة، في حين بلغت أعداد المتعطلين عن العمل ما يزيد عن 295 ألف عامل خلال العام 2018.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط علي الاحتلال لرفع الحصار الظالم ونصرة قطاع غزة، ودعا السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة ،وطالب بضرورة توفير مشاريع اغاثية وتنموية تساهم في التخفيف من الاوضاع الكارثية للعمال في قطاع غزة.

وناشد المؤسسات الدولية وكل أحرار العالم بتحمل مسئولياتهم تجاه قطاع غزة وأن يقفوا بجانب هؤلاء العمال لتخفيف من معانتهم ،ودعي الاتحاد مصر الشقيقة بضرورة فتح المعبر ادخال المواد اللازمة للقطاع .