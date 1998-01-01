  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الخارجية": تراجع إدارة ترمب عن انحيازها للاحتلال المدخل الوحيد لتعاطينا مع أية أفكار أميركية

الخميس 17 يناير 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن ما نشرته وسائل إعلام عبرية نقلا عما وصفته بـ"مسؤول أميركي كبير" حول ملامح ما تُسمى بـ"صفقة القرن" الأميركية، ما هي إلا توظيفات إسرائيلية داخلية في السباق الانتخابي، وليست بالبعيدة عن سلسلة طويلة من التواريخ الوهمية التي تحدث عنها أكثر من مسؤول أميركي لطرح "صفقة القرن"، بهدف توفير المظلة الزمنية لتعميق الاستيطان وعمليات التهويد في الأرض الفلسطينية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، ان هذه التسريبات تزيد من شكوكنا في عدم جدية وحقيقة وجود أفكار أميركية متبلورة لحل الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني، وان ما اتخذته إدارة ترمب من قرارات ومواقف منحازة بشكل مطلق للاحتلال وسياساته، أفرغ أي حديث عن حراك أميركي بشأن عملية السلام ورعاية أميركية متوازنة من أي مضمون.

وأكدت أن الجانب الفلسطيني لا يبني مواقفه على ما ينشر في وسائل الاعلام أو ما يصدر من تصريحات استهلاكية استعراضية لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وقالت الخارجية: "لن نتعاطى مع أية أفكار أميركية بشأن حل الصراع ما لم تتراجع الإدارة الأميركية عن مواقفها وقراراتها المنحازة للاحتلال، وفي مقدمتها التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارة بلادها إليها، وغيره من القرارات ليس فقط المعادية لشعبنا وحقوقه، إنما التي تقوض أسس ومرتكزات السلام وفرص تحقيقه.

#وزارة الخارجية

أخبار ذات صلة

ترامب- صفقة القرن- ارشيف

موقع فرنسي يتساءل عن أسباب طرح "ترمب" لصفقة سترفض!!

ترامب والرئيس عباس

صحيفة أميركية: "عباس يُثبت نفسه مع تفاقم الوضع في غزة وبقاء حماس في السلطة"

غزة - ارشيفية

مبادرة أميركية لإعمار غزة تسبق "صفقة القرن" بتاييد عربي وغياب الاونروا والسلطة

"حماس" تؤكد : لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف

حدود غزة -ارشيفية

تراجع حدة مسيرات "العودة" وسط تقدم جهود التهدئة

نتنياهو وايزنكوت

معاريف : "السيناريوهات المرعبة " السر وراء تراجع نتيناهو و الكابينت

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

تخوفات اسرائيلية من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني قبالة سواحل القطاع

قائد الحرس الثوري الإيراني لنتنياهو : إحذر من اللعب بذيل الأسد

الأخبار الرئيسية

"يديعوت": توقعات بمواجهة شاملة في 2019 على كل الجبهات

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

ترامب ونتنياهو

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين