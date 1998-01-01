الداخلية بغزة تعقب على حادث غرق قارب مصري في بحر الوسطى بالقطاع

غزة / سما/

عقبت وزارة الداخلية في غزة ، اليوم الخميس، على حادثة غرق قارب مصري وجرفه من قبل الأمواج إلى سواحل "بحر محافظة الوسطي" بقطاع غزة.

وقال اياد البزم المتحدث الرسمي باسم الوزراة في تصريح صحفي، "نتيجة لسوء الأحوال الجوية، فجر اليوم الخميس، قذفت أمواج البحر قارب صيد مصري باتجاه ساحل قطاع غزة وعلى متنه صيادون.

وأشار البزم إلى أن طواقم الشرطة البحرية قامت بإنقاذ ستة من الصيادين المصريين، وتم تقديم العلاج اللازم لهم في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية أنه يجري حالياً ترتيب نقل الصيادين إلى الجانب المصري، منوها إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن صياد سابع ما زال مفقوداً حسب إفادة زملائه.