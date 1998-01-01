معجب الكتروني يطلب الزواج من الفنانة وعد .. ماذا كان ردها؟

وكالات / سما /

ردت الفنانة السعودية وعد، على قيام عدد من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بطلب الزواج منها عبر رسائل تصلها من متابعين مجهولين، مؤكدة أنها ترفض الزواج بهذه الطريقة تماماً.

وقالت وعد، في مقطع فيديو لها: “اللي بيبعتون لي ويقولون إنني أريد أن أتزوجك.. إشلون يعني تريد أن تتزوجني وأنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك؟”.

وأضافت: “أنا لا أفكر أن أتزوج بهذه الطريقة لأنها طريقة مخيسة.. يعني أنا اتزوج مين أكتب في الكارت الفنانة وعد ​​على زوجها حمحوم أندر سكور.. يا إخواني لا يجوز هذا الكلام السخيف”.