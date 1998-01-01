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أصالة تتخلّى عن زوجها المخرج طارق العريان!

الخميس 17 يناير 2019 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة تتخلّى عن زوجها المخرج طارق العريان!



وكالات / سما /

تسابق أصالة نصري الزمن من أجل إنهاء تسجيل أغنيات ألبومها الغنائي الجديد، حيث حقّقت بأغنيتها الجديدة "لحظات اللقا" ما يقرب من مليون مشاهدة في الأيام الأولى من طرحها، لكنها تراجعت عن خطوة مشتركة مع زوجها المخرج طارق العريان.

الألبوم أولاً

بعد أن شاركت أصالة بتجربتها الإنتاجية الأولى قبل ثلاثة أعوام في الجزء الأول من فيلم "ولاد رزق" لأحمد عز، من إخراج زوجها طارق العريان، توقع الكثيرون وجود أصالة أن تكون شريكةً في إنتاج الجزء الثاني والجديد من العمل، والمقرر انطلاقه مع بداية الشهر المقبل.

ولكن حقيقة الأمر التي كشفتها مصادر خاصة، أن أصالة لم تشارك في إنتاج الجزء الثاني من العمل لرغبتها في التفرّغ لألبومها الغنائي الجديد الذي يستحوذ على وقتها بالكامل، وهو من إنتاج الشركة الخاصة بزوجها، لا سيّما أنها تصرّ على الإشراف على كل مراحل الألبوم ما يجعلها غير قادرة على التركيز على أي عمل آخر إلى جانب ألبومها الجديد.

ولكن لم يتضح حتى الآن إن كانت ستشارك بصوتها في الأغنية الدعائية للعمل أم لا، كما شاركت في الجزء الأول منه، خاصة أن الفيلم لا يزال في مرحلة الكتابة النهائية.

وجدير بالذكر أن أصالة ستصوّر ما يقرب من ثلاثة كليبات من ألبومها الجديد، منها أغنية "بنت أكابر"، وهي التجربة الأولى لها في الغناء باللهجة الصعيدية.

#أصالة

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