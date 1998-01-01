دراسة .. تقويم الأسنان لا فائدة له!

وكالات / سما /

نشرت وزارة الصحة الإتحادية في ألمانيا، تقريراً صادماً حول آثار علاج تقويم الأسنان، أشارت فيه إلى أن الدراسات الأخيرة لا تشير إلى أي فائدة ذات صلة بالمريض الذي يقوم بتقويم الأسنان.

وبعد صدور التقرير الرسمي، أعلنت شركات التأمين الصحي في ألمانيا أنها ستوقف عمليات تغطيتها لتكاليف تقويم الأسنان، حيث تدفع هذه الشركات سنوياً حوالى 1.1 مليار يورو على هذا الصعيد.

وعلى صعيد متصل، توصلت دراسة أجراها أحد المعاهد الألمانية أنّه الى يوجد "دليل يدعم الإدعاءات الادعاءات القائلة بأن تقويم الأسنان يوفر فوائد صحية طويلة الأجل للأسنان".

ورغم ذلك، فإنّ وزارة الصحة الألمانية لم تقلل من أهمية تقويم الأسنان، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد فوائده الصحية".