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أطعمة ومشروبات تخفف أثر الغبار والأتربة على الأغشية المخاطية

الخميس 17 يناير 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أطعمة ومشروبات تخفف أثر الغبار والأتربة على الأغشية المخاطية



وكالات / سما /

تثير الأتربة والغبار الأغشية المخاطية والجيوب الأنفية والسعال، ولتقليل هذا الأثر عليك الحد من التعرّض لتيارات الهواء، وتناول الأطعمة والمشروبات التالية.

* تقلل الفواكه الغنية بفيتامين "سي" من الالتهابات، لذلك تناول الحمضيات والتفاح والفراولة (الفريز).

* تزوّد المكسرات الجسم بفيتامين "إي" الذي يساعد على خفض الالتهابات.

* الأسماك وخاصة السلمون والمكاريل والسردين والروبيان (القريدس/ الجمبري) مصدر هام للزنك الذي يقوّي المناعة.

* احرص أيضاً على تناول البقول وخاصة شوربة العدس.

* الشاي بألوانه الأخضر والأسود والأحمر مصدر رائع لمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة والالتهابات. كذلك، تناول اليانسون والزنجبيل والبابونج، وأضف قطرات من عصير الليمون (الحامض).

* صلصة الخردل (الماسترد) هي الأفضل لدعم المناعة.

* في حال انسداد الأنف بالمخاط تجنّب تناول الحليب ومنتجات الألبان.

#أطعمة #الأتربة #البرتقال

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