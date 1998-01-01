  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

"يوتيوب" يطرح خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات بطريقة أسهل

الخميس 17 يناير 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"يوتيوب" يطرح خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات بطريقة أسهل



وكالات / سما /

طرحت شركة جوجل الأمريكية خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات عبر موقع "يوتيوب".

ووفق ما ذكر موثع "techcrunch"، تتيح الميزة الجديدة التمرير بين الفيديوهات المرشحة للمستخدم على "يوتيوب"، وتحمل اسم "Swipey Watch"، وتم الإعداد لها منذ عامين.

ومن الممكن التمرير بين الفيديوهات في وضع المشاهدة الأفقي، وكذلك في الوضع الرأسي "البورتريه".

كما أن من ميزات التحديث الجديد، هو حفظ مكان مشاهدة المستخدم لفيديو، قبل انتقاله إلى فيديو جديد آخر، وذلك في حال رغبته العودة من حيث توقف عن المشاهدة.

وأعلن تطبيق "يوتيوب" أن ميزة التمرير بين الفيديوهات ستتوافر خلال هذا الأسبوع على هواتف "آيفون"، على أن تتوافر فيما بعد على هواتف "أندرويد".

#يوتيوب #الفيديوهات

أخبار ذات صلة

فيسبوك

فيسبوك يكشف عن ميزة لمشاهدة الفيديوهات.. "أوفلاين"

يوتيوب

يوتيوب يطرح "خدمة موسيقية" جديدة

"يوتيوب": مشاهدة الفيديوهات بدون إنترنت في الدول العربية

thumb (3)

يوتيوب يختبر "خاصية التواصل" بين مستخدميه

"يوتيوب" يعلن عن خاصية طال انتظارها

860x484

فيسبوك يطرح ايقونة "لا يعجبني" .. ولكن بطريقة أخرى

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

القسام تعلن استشهاد احد أعضائها اثر اصابته في حادث عرضي

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

تخوفات اسرائيلية من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني قبالة سواحل القطاع

اين خبأت هذه الفتاة 5 ساعات "روليكس" مسروقة؟!

الأخبار الرئيسية

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

ترامب ونتنياهو

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية