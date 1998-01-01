"يوتيوب" يطرح خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات بطريقة أسهل

وكالات / سما /

طرحت شركة جوجل الأمريكية خاصية جديدة لمشاهدة الفيديوهات عبر موقع "يوتيوب".

ووفق ما ذكر موثع "techcrunch"، تتيح الميزة الجديدة التمرير بين الفيديوهات المرشحة للمستخدم على "يوتيوب"، وتحمل اسم "Swipey Watch"، وتم الإعداد لها منذ عامين.

ومن الممكن التمرير بين الفيديوهات في وضع المشاهدة الأفقي، وكذلك في الوضع الرأسي "البورتريه".

كما أن من ميزات التحديث الجديد، هو حفظ مكان مشاهدة المستخدم لفيديو، قبل انتقاله إلى فيديو جديد آخر، وذلك في حال رغبته العودة من حيث توقف عن المشاهدة.

وأعلن تطبيق "يوتيوب" أن ميزة التمرير بين الفيديوهات ستتوافر خلال هذا الأسبوع على هواتف "آيفون"، على أن تتوافر فيما بعد على هواتف "أندرويد".