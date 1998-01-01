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هواوي ستطلق جهاز "Y7 Prime 2019" شبابي وبسعرٍ مميز

الخميس 17 يناير 2019 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هواوي ستطلق جهاز "Y7 Prime 2019" شبابي وبسعرٍ مميز



وكالات / سما /

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين خطتها لإطلاق جهاز Huawei Y7 Prime 2019، المقرر وصوله الى الأسواق اللبنانية منتصف شهر شباط 2019 بثلاثة ألوان نابضة بالحياة. 

ومن خلال توسيع مساحة العرض على الشاشة لمحبي مشاهدة الفيديو، تدمج هواوي شاشة عرض DewDrop الأجدد من هواوي في جهاز Huawei Y7 Prime 2019، والتي استُخدمت للمرة الأولى في سلسلة Huawei Mate 20 Pro.

يتميّز جهاز Huawei Y7 Prime 2019 الجديد، بتصميمه الذي يشبه الكاميرا الرقمية عند حمله أفقياً. ويدعم هذا الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 ميجابكسل + 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل والتي تدمج خواص محسّنة لصور السيلفي.

بطارية الهاتف الجديد القوية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير، تدعم الأنشطة اليومية، كما تتكامل مع نظام ترشيد ذكي في استهلاك الطاقة. ومن خلال دعمه بمعالج Snapdragon 450، يوفّر جهاز Huawei Y7 Prime 2019 أداءً رائعاً متعدد النواة بفضل الكفاءة المذهلة لبطاريته، ما يزوّد المستخدم بتجربة سلسلة. 

 


بسعرٍ مغرٍ، يدخل أحدث إصدار من هواوي السوق دامجاً عمر بطارية طويل الأمد، كاميرا رائدة في فئتها، أداء سلس، وغيرها الكثير من الخواص المميزة الجاذبة للجيل الجديد هذه الأيام.

#هواوي

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