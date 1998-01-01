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مايكروسوفت تسعى لإطلاق هاتف قابل للطى

الخميس 17 يناير 2019 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مايكروسوفت تسعى لإطلاق هاتف قابل للطى



وكالات / سما /

تعمل شركة مايكروسوفت على إطلاق هاتف قابل للطى، وذلك وفقاً لما أعلنه مصدر مطلع على خطط الشركة لموقع The Verge.

وقال إن مايكروسوفت تخطط لجعل الأجهزة القابلة للطى والأجهزة مزدوجة الشاشة منطقة استثمارية كبيرة لكل من منصة Windows و Surface ، ويتضمن هذا الاستثمار تكييف Windows نفسه والعديد من التطبيقات المضمنة للعمل عبر شاشات وأجهزة قابلة للطى مزودة بشاشات مزدوجة.

على الرغم من أن Microsoft تقوم بتجربة الأجهزة الخاصة بها مع الشاشات المزدوجة ، التى تحمل الاسم الرمزى "أندروميدا" ، فإن الشركة تعمل أيضًا مع شركة إنتل وغيرها من المصنّعين الأصليين للأجهزة لتكون جاهزة للسنوات القليلة المقبلة من التجارب.

ومن جانبهم قام صانعو أجهزة الكمبيوتر الشخصية بتطوير مجموعة من الأجهزة لنظام التشغيل Windows 8 منذ أكثر من خمس سنوات، ونحن نتوقع أن نرى جهداً مماثلاً لأجهزة الشاشة المزدوجة والأجهزة القابلة للطى فى Windows فى السنوات القادمة.

#مايكروسوفت #هاتف

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