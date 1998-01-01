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أردان يطالب رئيس الحكومة الاسرائيلية بطرد المراقبين الدوليين من الخليل

الخميس 17 يناير 2019 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أردان يطالب رئيس الحكومة الاسرائيلية بطرد المراقبين الدوليين من الخليل



القدس المحتلة / سما /

وجه  جلعاد اردان وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي، رسالة الى رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو حول المراقبين الدوليين في الخليل .

وطالب اردان في رسالته نتنياهو  بإنهاء عمل المراقبين الدوليين العاملين في مدينة الخليل ضمن منظمة "Hebron in Presence International Temporary".

وزعم اردان أن هؤلاء المراقبين يشكلون عائقا على عمل قوات جيش الاحتلال في الخليل والمستوطنين داخل المدينة.

كما ادعى  أن سكان الخليل الفلسطينيين يستغلون وجود المراقبين الدوليين لتقديم شكاوي كاذبة للشرطة "الإسرائيلية" بذريعة إلحاق الضرر بهم من قبل المستوطنين .

#الخليل #المراقبين الدوليين #نتنياهو #جلعاد اردان

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