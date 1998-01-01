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غرينبلات : "عدد قليل على هذا الكوكب يعرفون تفاصيل خطة صفقة القرن"

الخميس 17 يناير 2019 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات : "عدد قليل على هذا الكوكب يعرفون تفاصيل خطة صفقة القرن"



القدس المحتلة / سما /

وجّه جيسون غرينبلات المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نصيحة لكل الجهات بالاستماع لخطة صفقة القرن فقط من خلال المصادر المعروفة متمثلةً بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، أو صهره المستشار جاريد كوشنير، أو من خلال السفير الأميركي في إسرائيل دافيد فريدمان، أو من خلاله نفسه وجميعهم أعضاء فريق خطة السلام الأميركية.

و  نفى  غرينبلات في تغريدة عبر تويتر صحة ما نسرته وسائل اعلام عبرية حول "صفقة القرن" .

وقال غرينبلات ، إن التقرير الذي نشره الصحفي الاسرائيليباراك رافيد  في القناة العبرية 13غير دقيق.

واشار إلى أن تقرير الصحفي  ومعلوماته لم تكن دقيقة، وأن أي تكهنات حول الخطة ليست مفيدة حاليًا.

وأضاف "عدد قليل من الناس على هذا الكوكب يعرفون عن الخطة، وخلال الفترة المقبلة ستقوم مصادر غير معروفة بالكشف عن روايات مختلفة لوسائل الإعلام بناءً على دوافع بعيدة عن النقاء والحقيقة، إن نشر وبيع قصص كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية، فالإسرائيليون والفلسطينيون يستحقون الأفضل".

#غرينبلات #صفقة القرن

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