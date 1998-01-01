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الرئاسة ترد على تسريبات "صفقة القرن" وتؤكد مصيرها الفشل

الخميس 17 يناير 2019 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة ترد على تسريبات "صفقة القرن" وتؤكد مصيرها الفشل



رام الله / سما /

قال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن أي خطة سلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها كامل القدس الشرقية على حدود عام 1967 سيكون مصيرها الفشل.

وأضاف ابو ردينة  أن استمرار بث الاشاعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية، إضافة إلى الاستمرار في محاولة ايجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود.

 واوضح أن العنوان لتحقيق السلام العادل والدائم هو القيادة الفلسطينية التي تؤكد أن أية طروحات تتعلق بالمسيرة السياسية يجب أن تكون على أساس الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة ،أن طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح، يمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأية مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي، وسينتصر شعبنا مهما كان حجم هذه المؤامرات والتحديات على قضيتنا وثوابتنا الوطنية.

#الرئاسة الفلسطينية #نبيل ابو درينة #صفقة القرن

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