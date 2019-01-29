ابو هولي: وضعنا خطة لحشد الدعم السياسي في الامم المتحدة لتجديد تفويض الاونروا

غزة / سما /

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان منظمة التحرير الفلسطينية بالتنسيق مع وزارة الخارجية وضعت خطة تحرك لحشد الدعم السياسي في الامم المتحدة لتجديد تفويض عملها الممنوح بالقرار 194 لافتا الى ان جامعة الدول العربية اعطت تعليماتها من خلال امينها العام د. احمد ابو الغيط لبعثة جامعة الدول العربية ببدء التنسيق مع مجلس السفراء العرب لإجراء الاتصالات مع الدول الاعضاء في الامم المتحدة لحشد التأييد لتجديد تفويض الأونروا.

واضاف د. ابو هولي خلال اجتماعه اليوم بمدير عمليات الأونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي بمقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة بحضور مساعد مدير عمليات الأونروا رغدة ابو شهلا ومدير ادارة الأونروا محمد السباخي ومدير ادارة الاعلام والعلاقات العامة بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون ان خطة التحرك ستمتد الى حث الدول المانحة والممولة لدعم ميزانية الأونروا للعام 2019 وكذلك خطة الاونروا القابلة للتنبؤ المبنية على التمويل المتعدد للسنوات القادمة .

وبحث المسؤولان خلال اللقاء الوضع المالي للأونروا وبرامجها الاعتيادية وبرنامج الطوارئ كما بحثا الاجراءات التقشفية التي اتخذت في حزيران الماضي اضافة الى ملف ذوي لاحتياجات الخاصة وعقود بدل الايجار للاجئي سوريا والعائلات التي هدمت منازلهم جراء حروب غزة الاخيرة .

واوضح د. ابو هولي ان القمة الاقتصادية العربية التي ستعقد في بيروت اواخر شهر يناير الحالي سيكون من ضمن جدول اعمالها دعم الأونروا وتداعيات وقف التمويل الامريكي لموازناتها .

واضاف د. ابو هولي ان ترأس دولة فلسطين المجموعة 77 + الصين سيكون لها انعكاس ايجابي في دعم موازنة الأونروا للعام 2019 وتأمين الدعم السياسي لتجديد التفويض الممنوح للأونروا وفق القرار 302 علاوة على استثمار ذلك ايضا في دعم خطة الأونروا للتمويل المتعدد لموازناتها للسنوات القادمة .

واكد على ضرورة تعزيز التواصل مع ادارة الأونروا بما يصب في خدمة اللاجئين ومعالجة كافة القضايا المرتبطة بالتقليصات والإجراءات التدبيرية التي اتخذت في حزيران الماضي .

ولفت د. ابو هولي الى ضرورة ان تضع الأونروا خطة لمعالجة كل الاجراءات التدبيرية التي اتخذتها لتوفير 92 مليون دولار لمواجهة الأزمة المالية وملف التقليصات وتطبيقها على مراحل لاعادة الامل للجهات المتضررة مؤكدا على استعداد الدائرة في مساعدة الأونروا في اتخاذ القرار الصائب بهذا الشان .

واثنى د. ابو هولي بأداء الأونروا ممثلة بمفوضها العام بيير كرينبول ومدراء عمليات المناطق على حسن ادارة الأزمة المالية والتنسيق مع الدول المضيفة الذي اسفر عن تخفيض العجز المالي الى 20 مليون دولار لافتا الى ان انعكاسات الازمة المالية على المخيمات في مناطق عمل الأونروا الخمسة كانت صعبة خاصة في قطاع غزة لما له من خصوصية .

وشدد د. ابو هولي على ضرورة معالجة ملف ذوي الاحتياجات الخاصة وبدل الايجارات للعائلات الفلسطينية اللاجئة التي نزحت من سوريا والعائلات التي هدمت منازلهم نتيجة الحروب وكذلك الوظائف الشاغرة وتثبيت الموظفين .

واطلع د. ابو هولي مدير عمليات الأونروا في غزة على سير اعمال ازالة الانقاض من شوارع واحياء مخيم اليرموك لافتا الى ان 70 من الانقاض تم ترحيلها خارج المخيم والذي سمح بعودة 282 عائلة من سكان المخيم الذين اضطروا لمغادرته لافتا الى ان المنظمة قامت بتامين 2.100 مليون دولار لاستكمال ازالة الانقاض في مخيم اليرموك بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وطالب الاونروا بضرورة الاسراع في اعادة تأهيل واعمار مؤسسات الاونروا في مخيم اليرموك والذي يصل عددها الى 30 مؤسسة والذي سيكون له مردود ايجابي في تشجيع اللاجئين في العودة الي المخيم مشيرا الى ان هذا الملف تم مناقشته في اجتماعات اللجنة الاستشارية للاونروا في نوفمبر الماضي بعمان .

ومن جهته اكد ماتياس شمالي على ان نهاية العام 2018 كانت ناجحة للأونروا في حشد الدعم المالي لميزانيتها وتغطية عجزها المالي مع الأخذ بعين الاعتبار ان بدايته كانت صعبة وقاسية مشيرا الى ان 40 دولة بالإضافة الى الاتحاد الاوربي والدول العربية المضيفة والسلطة الوطنية الفلسطينية وغيرها من الدول ساهمت في تجاوز الأزمة المالية وتغطية العجز المالي الذي وصل حتى نهاية العم الى 20 مليون دولار .

واكد على ان العام 2019 يحمل مؤشرات ايجابية لميزانية للأونروا لافتا الى ان الأونروا تلقت تعهدات جيدة لدعم موازنتها للعام2019 والتي تقدر بـ 750 مليون دولار وان الوضع المالي سيكون جيد فقط لستة اشهر حتى انتهاء العام الدراسي .

واوضح ان الأونروا اتخذت اجراءات تدبيرية لتوفير 92 مليون دولار والتي ساهمت في تخطي العجز المالي ووصوله الى 20 ليون دولار لافتا الى ان الغاء الاجراءات التدبيرية السابقة صعبة في الوقت الحالي لأن ذك يعني رفع العجز المالية من 20 مليون دولار الى 102 مليون دولار .

ووعد شمالي انه في حال توفر اموال اضافية فائضة ستعيد الأونروا النظر في اجراءاتها التدبيرية السابقة .

واشار الى ان الاونروا لم تتلق تبرعات مالية جديدة لموازنة الطوارئ ، منوها الى وجود مؤشرات بان يقوم المفوض العام بيير كرينبول بصرف سلفة من الموازنة العامة للأونروا (موازنة البرامج) لبرنامج الطوارئ لضمان استمرار توزيع المساعدات الانسانية لمليون شخص والتمديد لستة شهور للعاملين على برنامج العقود سواء عقود الدوام الجزئي أو الكامل .

وكشف شمالي ان المفوض العام سيطلق نداء الطوارئ للضفة الغربية والقدس قطاع غزة بتاريخ 29/1/2019 من جنيف لافتا الى ان نداء الطوارئ سيكون لتوفير الأموال اللازمة لاستمرار صرف المساعدات الغذائية وتغطية ميزانيات التشغيل المؤقت وبرامج الصحة النفسية .

وتوقع شمالي بان الوضع المالي للأونروا لهذا العام سيكون مستقر وافضل من العام الماضي مؤكدا على ن الأونروا نجحت في تخطي ازمتها المالي ولكن مقابل ذلك دفعت الثمن في بعض برامجها خاصة برنامج الصحة النفسية ، الى جانب اكتظاظ المدراس والصفوف ، وزيادة الاعباء على عمل الاطباء حيث يعالج كل طبيب ما يقارب 100 حالة .

وعبر شمالي عن سعادته لترأس فلسطين المجموعة 77 + الصين لافتا الى ان تسلم الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئاسة المجموعة من مصر كانت لحظة عاطفية وتاريخية والذي يعكس حجم الدعم السياسي لفلسطين وهذا سينعكس ايجابا للأونروا في دعم تجديد التفويض الممنوح للأونروا خاصة وان المجموعة 77+ الصين من اكبر المجموعات المتواجدة في منظومة الامم المتحدة .

ووعد شمالي الدكتور ابو هولي على اطلاع دائرة شؤون اللاجئين على خطط الأونروا وقرارتها قبل الاعلان عنها سواء كانت القرارات ايجابية او سلبية .

واتفق المسؤولان على عقد لقاءات دورية شهرية بين الأونروا ودائرة شؤون اللاجئين لمناقشة اخر المستجدات ووضع اليات تحرك لأي تطور يتعلق بالاونروا واللاجئين .