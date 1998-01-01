تقارير.. إنتر ميلان يقترب من خطف أوزيل

وكالات / سما /

بات نادي إنتر ميلان الإيطالي، قريبا من ضم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وابتعد أوزيل عن التشكيلة الأساسية لـ"المدفعجية" خلال المباريات الأخيرة، ليرتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, إن إدارة الإنتر تستعد لتقديم عرض لاستعارة النجم الألماني مدة 6 شهور، مع وضع بند خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو", أن أرسنال لن يمانع رحيل أوزيل، بناء على رغبة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

يشار إلى أن أوزيل شارك في 16 مباراة مع أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.