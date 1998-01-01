  1. الرئيسية
  2. الرياضة

تقارير.. إنتر ميلان يقترب من خطف أوزيل

الخميس 17 يناير 2019 10:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تقارير.. إنتر ميلان يقترب من خطف أوزيل



وكالات / سما /

بات نادي إنتر ميلان الإيطالي، قريبا من ضم الألماني مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وابتعد أوزيل عن التشكيلة الأساسية لـ"المدفعجية" خلال المباريات الأخيرة، ليرتبط اسمه بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

وقال موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي, إن إدارة الإنتر تستعد لتقديم عرض لاستعارة النجم الألماني مدة 6 شهور، مع وضع بند خيار الشراء في نهاية الموسم.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو", أن أرسنال لن يمانع رحيل أوزيل، بناء على رغبة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق.

يشار إلى أن أوزيل شارك في 16 مباراة مع أرسنال في كل المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفين.

#إنتر ميلان #أوزيل

أخبار ذات صلة

تقارير .. إنتر ميلان يخطط لخطف أوزيل

أوزيل

إنتر ميلان يراقب وضع أوزيل مع آرسنال تمهيدًا للتعاقد معه

إنتر ميلان يقترب من التعاقد مع كيتا بالدي

تقارير.. تشيلسي يقترب من ضم حارس ميلان

اوزيل

إنتر ميلان يستهدف "أوزيل" في الميركاتو الشتوي

(فيديو) فوز روما على إنتر ميلان 4-2

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

القسام تعلن استشهاد احد أعضائها اثر اصابته في حادث عرضي

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

تخوفات اسرائيلية من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني قبالة سواحل القطاع

اين خبأت هذه الفتاة 5 ساعات "روليكس" مسروقة؟!

الأخبار الرئيسية

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

ترامب ونتنياهو

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية