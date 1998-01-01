كابتن ليفربول يبرز أوجه التشابه بين محمد صلاح وسواريز

وكالات / سما /

يبدو أن أوجه التشابه بين لويس سواريز ومحمد صلاح، ليست مقتصرة فقط على كونهما أفضل هدافي نادي ليفربول خلال العقد الأخير، بل يتعلق الأمر أيضاً بامتلاكهما للميزة التنافسية التي تجعلهما يتطوران يوماً بعد يوم.

وفي هذا المضمار، أشار جوردان هندرسون، قائد ليفربول، أن محمد صلاح يُشْبه مهاجم برشلونة لويس سواريز في العديد من الخصائص، سواء داخل الملعب أو خارجه.

وقال هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة (ديلي اكسبريس) البريطانية: “محمد صلاح يشبه لويس سواريز، لديه عقلية قوية جدا، لذلك فإن محاولة الضغط عليه تجعله يظهر بشكل أفضل”.

وتابع قائد ليفربول تصريحاته في نفس السياق، قائلا: “كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقفون ضد محمد صلاح، كلما زادت إرادته في إثبات أنهم على خطأ”.

وأكد هندرسون في نفس السياق، أن محمد صلاح يشبه لويس سواريز في مسألة أخرى، وهي استعداده للتعرض للضرب والعرقلة من أجل تسجيل الأهداف أو صناعة الأهداف لزملائه في الفريق.

وكان لويس سواريز قد ساهم في اشتداد المنافسة على الدوري الإنجليزي عام 2014، بتسجيله للعديد من الأهداف التي جعلت ليفربول منافساً حقيقياً على اللقب، قبل أن يخسروه في الأمتار الأخيرة.