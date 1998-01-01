  1. الرئيسية
  2. الرياضة

سولاري يُبرر الهزيمة ضد ليجانيس بغياب نجمه بنزيما

الخميس 17 يناير 2019 10:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سولاري يُبرر الهزيمة ضد ليجانيس بغياب نجمه بنزيما



وكالات / سما /

وضع سانتياجو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد، يده على أسباب الخسارة أمام ليجانيس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، فعاليات إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشار سانتياجو سولاري إلى أن الفريق الملكي افتقد للتنشيط الهجومي بسبب غيابالفرنسي كريم بنزيما، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة عودة “أبو إبراهيم” من الإصابة في الأيام القليلة القادمة.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “المُباراة كانت سيئة للغاية، خصوصاً الشوط الأول، أفضل شيء حدث اليوم هو التأهل، التغييرات التي اُجريت كانت لتحسين الجانب الأيسر”.

وتابع: “لقد عانينا بسبب عدم وجود مهاجم في التشكيلة، هذا واضح، أتمنى عدم غياب بنزيما لعدد كبير من المُباريات، وأن يتواجد في هجوم الفريق الأسبوع القادم، إنه لاعب مهم جداً لهجومنا”.

واختتم سولاري تصريحاته بالتعليق على وضعية بعض نجوم النادي الملكي، بالقول: “لا توجد أي مُشكلة مع إيسكو.. كيلور نافاس؟ كيلور نافاس دائماً يتدرب بشكل جيد جداً، هو حارس مرمى رائع”.

#سولاري #كريم بنزيما

أخبار ذات صلة

الملكي يتلقى صدمة قوية بغياب نجمه عن الكلاسيكو أمام برشلونة

سولاري - ارشيف

مشوار سولاري مع ريال مدريد لن يطول !!

سولاري أصغر مدرب يقود ريال مدريد مع بيريز

سولاري يصدم جماهير ريال مدريد برفضه ضم لاعبين جدد

سولاري يقنع إدارة ريال مدريد بالإبقاء عليه ولكن !

سولاري يحقق أفضل انطلاقة لمدرب في تاريخ ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

حركة فتح ترد على تصريحات القيادي في حماس "محمود الزهار

ضبط نفقين يمتدان داخل الأحياء السكنية لتهريب المخدرات في غزة

واللا العبري: حماس فهمت سر اللعبة ومعادلتها.. ادفعوا أو استقبلوا القذائف

القسام تعلن استشهاد احد أعضائها اثر اصابته في حادث عرضي

اعلان حالة الطوارئ وتأخير دوام الموظفين

تخوفات اسرائيلية من ضغوط لتفعيل حقل غاز فلسطيني قبالة سواحل القطاع

اين خبأت هذه الفتاة 5 ساعات "روليكس" مسروقة؟!

الأخبار الرئيسية

هنية مع وفد المخابرات المصرية

النونو: وفد من قيادة حماس يزور القاهرة قريبًا و معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين

ترامب ونتنياهو

صفقة القرن: دولة فلسطينية في معظم الضفة والأقصى للاحتلال وغياب لغزة

الهباش- ارشيف

الهباش: الرئيس سيتخذ خطوات قانونية ضد حماس وابلغ جميع الأطراف العربية والدولية بذلك

فصائل المقاومة بغزة

فصائل المقاومة تحذر من تدهور الوضع بغزة وتطالب مصر بفتح معبر رفح بكلا الاتجاهين

عاموس يادلين

يادلين: مؤشرات احتمالية حدوث مواجهة عسكرية مع حماس بغزة مرتفعة للغاية