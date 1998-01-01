سولاري يُبرر الهزيمة ضد ليجانيس بغياب نجمه بنزيما

وكالات / سما /

وضع سانتياجو سولاري، مدرب نادي ريال مدريد، يده على أسباب الخسارة أمام ليجانيس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، فعاليات إياب ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأشار سانتياجو سولاري إلى أن الفريق الملكي افتقد للتنشيط الهجومي بسبب غيابالفرنسي كريم بنزيما، مشددا في الوقت نفسه، على ضرورة عودة “أبو إبراهيم” من الإصابة في الأيام القليلة القادمة.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “المُباراة كانت سيئة للغاية، خصوصاً الشوط الأول، أفضل شيء حدث اليوم هو التأهل، التغييرات التي اُجريت كانت لتحسين الجانب الأيسر”.

وتابع: “لقد عانينا بسبب عدم وجود مهاجم في التشكيلة، هذا واضح، أتمنى عدم غياب بنزيما لعدد كبير من المُباريات، وأن يتواجد في هجوم الفريق الأسبوع القادم، إنه لاعب مهم جداً لهجومنا”.

واختتم سولاري تصريحاته بالتعليق على وضعية بعض نجوم النادي الملكي، بالقول: “لا توجد أي مُشكلة مع إيسكو.. كيلور نافاس؟ كيلور نافاس دائماً يتدرب بشكل جيد جداً، هو حارس مرمى رائع”.