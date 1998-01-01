البلوز يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس لضم هيجواين

وكالات / سما /

أفادت “سكاي سبورت إيطاليا” أن تشيلسي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني جونزالو هيجواين.

ومن المنتظر أمن يوقع هيجواين على عقد إعارة لمدة ستة أشهر حتى يونيو القادم، ولكن مع التزام إعارة آخر لمدة واحد يعتمد على أهداف معينة يحققها كل من اللاعب والفريق.

وتم التوصل إلى هذه الصفقة بعد كأس السوبر الإيطالي، الذي شهد فوز يوفنتوس على ميلان بهدف لواحد في جدة. كان هيجاوين على مقاعد البدلاء في معظم أوقات المباراة ، وذلك بسبب “الحمى” ، لكنه جاء في الدقائق العشرين الأخيرة.

ووقع ميلان مع هيجواين على سبيل الاعارة لموسم واحد بتكلفة 18 مليون يورو مع خيار الشراء مقابل 36 مليون يورو آخرى.

تدعي “سكاي سبورت إيطاليا” أن ميلان سيوفر ما يقرب من 17 مليون يورو في حال رحيل هيجواين بين الإعارة والراتب.

كانت هناك أيضا تقارير من كالشيو ميركاتو أن شقيق هيجواين نيكولا بالفعل في لندن يعملون على الشروط شخصية.