كريستيانو رونالدو يحقق إنجازًا مميزًا في مسيرته

وكالات / سما /

نشر الحساب الرسمي لموقع سكواوكا، المختص بالأرقام والإحصائيات في كرة القدم، على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، تويتر، إحصائية مثيرة بطلها كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي الكبير بعد تتويجه بلقب السوبر الإيطالي الليلة.

ونجح فريق نادي يوفنتوس في تحقيق لقب كأس السوبر الإيطالي في جدة على حساب ميلان من خلال الفوز بنتيجة هدف واحد مقابل لا شيء.

وتمكن صاروخ ماديرا، اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا من لعب دور الحاسم مجددًا ولكن هذه المرة مع السيدة العجوز ليسجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 مستغلًا تمريرة أكثر من رائعة عن طريق ميراليم بيانيتش نجم الوسط البوسني.

وكان هناك شك حول وجود الدون في موقف تسلل في هذه اللعبة، ولكن تقنية الفار أكدت أن الهدف شرعي وأن صاروخ ماديرا كان في موقف شرعي 100%.

وبذلك، يكون مانشستر يونايتد الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني وبورتو البرتغالي الأسبق قد حقق إنجازًا مميزًا بنيل لقب كأس السوبر في كل البلدان التي لعب بها، حيث سبق وأن تُوج بالدرع الخيرية في إنجلترا، السوبر البرتغالي وكأس السوبر الإسبانية.