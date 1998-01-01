الدفاع المدني: التعامل مع 123 حادثا من مختلف المحافظات خلال المنخفض

رام الله / سما /

أفاد الدفاع المدني بأن طواقمه تعاملت مع (123) حادثا، منها (13) حادث إطفاء، و(110) حوادث إنقاذ، وذلك منذ يوم أمس وحتى انحسار المنخفض الجوي صباح اليوم الخميس.

وأوضح الدفاع المدني في بيان، أن 13 اصابة وصفت بالطفيفة وقعت في أنحاء متفرقة من الضفة، فيما أصيب رجل انقاذ بمدينة الخليل، مشيرا إلى أن معظم حوادث الانقاذ وتقديم المساعدة التي شهدها المنخفض الجوي كانت 64 إزالة أجسام متطايرة وأشجار بفعل سرعة الرياح، بينما سجلت 20 حالة فتح الطرق وشفط مياه بفعل تراكم الثلوج في الخليل، وبيت لحم، وغزارة الأمطار في المحافظات الشمالية.

كما شهدت محافظة جنين أعلى الحوادث، إذ وقع 26 حادثا، تليها محافظة أريحا والاغوار بوقوع 18 حادثا، ثم طولكرم 17، ورام الله والبيرة والخليل بـ 13 حادثا لكل منهما، بينما حصلت سلفيت على اقل نسبة من الحوادث، إذ وقع حادثا واحدا فقط.